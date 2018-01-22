طبيب أطفال يكشف حقيقة علاقة توحد الأطفال بإدمان الإلكترونيات
نفى رئيس مركز نمو الطفل في مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة الدكتور صالح الصالحي ، صحة ما يتردد من أنباء مؤخرًا حول إصابة الأطفال بالتوحد بسبب إدمان الأجهزة الإلكترونية والإنترنت .
وأشار ” الصالحي ” إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط بين المرض والأجهزة ، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استخدامها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23620 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديت الحلوين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 1 ساعة
يآآآآآآآآآآآآآ حلوهــــم عسى ربــي يحفـــــــــظهم .💗💓💞.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6922 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد انه مؤثره الله يكفيهم شرهاويحفظهم❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15942 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يصلحهم عنيدين بعض الأحيان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15942 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يصلحهم عنيدين بعض الأحيان