طبيب أطفال يكشف حقيقة علاقة توحد الأطفال بإدمان الإلكترونيات

أماني الغامدي(صدى):

نفى رئيس مركز نمو الطفل في مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة الدكتور صالح الصالحي ، صحة ما يتردد من أنباء مؤخرًا حول إصابة الأطفال بالتوحد بسبب إدمان الأجهزة الإلكترونية والإنترنت .

وأشار ” الصالحي ” إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط بين المرض والأجهزة ، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استخدامها .