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طبيب أطفال يكشف حقيقة علاقة توحد الأطفال بإدمان الإلكترونيات

طبيب أطفال يكشف حقيقة علاقة توحد الأطفال بإدمان الإلكترونيات
أماني الغامدي(صدى):

نفى رئيس مركز نمو الطفل في مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة الدكتور صالح الصالحي ، صحة ما يتردد من أنباء مؤخرًا حول إصابة الأطفال بالتوحد بسبب إدمان الأجهزة الإلكترونية والإنترنت .

وأشار ” الصالحي ” إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط بين المرض والأجهزة ، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استخدامها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 1 ساعة

يآآآآآآآآآآآآآ حلوهــــم عسى ربــي يحفـــــــــظهم .💗💓💞.

[ عدد التعليقات: 6922 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد انه مؤثره الله يكفيهم شرهاويحفظهم❤

[ عدد التعليقات: 15942 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يصلحهم عنيدين بعض الأحيان

[ عدد التعليقات: 15942 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يصلحهم عنيدين بعض الأحيان

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