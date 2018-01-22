بالفيديو.. الأمن يطارد مسلحين تهجموا على متجر بالرياض ويوقفهم بالقوة
رصدت كاميرات المراقبة عملية سطو مسلح على أحد المتاجر الواقعة بحي الشفا جنوب الرياض ، ليلوذوا بعد ذلك بالفرار .
وتمكنت قوات الأمن من مطاردتهم حتى دخلوا إسكان الحرس الوطني على طريق ديراب ، وتم إيقافهم بالقوة الجبرية ، وإلقاء القبض عليهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41587 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلخوا جلودهم باالخيزران ,, منقعه بماي وملح ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشكركم و ربنا يحفظكم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 2 ساعتين
قــــــــــــــواهم الله .👍🏼👍.