بالفيديو.. الأمن يطارد مسلحين تهجموا على متجر بالرياض ويوقفهم بالقوة

علي القحطاني(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة عملية سطو مسلح على أحد المتاجر الواقعة بحي الشفا جنوب الرياض ، ليلوذوا بعد ذلك بالفرار .

وتمكنت قوات الأمن من مطاردتهم حتى دخلوا إسكان الحرس الوطني على طريق ديراب ، وتم إيقافهم بالقوة الجبرية ، وإلقاء القبض عليهم .