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بالفيديو.. الأمن يطارد مسلحين تهجموا على متجر بالرياض ويوقفهم بالقوة

بالفيديو.. الأمن يطارد مسلحين تهجموا على متجر بالرياض ويوقفهم بالقوة
علي القحطاني(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة عملية سطو مسلح على أحد المتاجر الواقعة بحي الشفا جنوب الرياض ، ليلوذوا بعد ذلك بالفرار .

وتمكنت قوات الأمن من مطاردتهم حتى دخلوا إسكان الحرس الوطني على طريق ديراب ، وتم إيقافهم بالقوة الجبرية ، وإلقاء القبض عليهم .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41587 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلخوا جلودهم باالخيزران ,, منقعه بماي وملح ,,

[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشكركم و ربنا يحفظكم

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