محافظ الليث ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البركاتي

نايف السالم(صدى):

نقل محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع اليوم الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وتعازي صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لأسرة وذوي العريف محمد بن عبده البركاتي أحد منسوبي حرس الحدود بجازان الذي استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها قبل شهرين إثر أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن.

وعبّر القباع، خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية الوسقة جنوب محافظة الليث، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم أصيب مدافعاً عن دينه ووطنه في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي .