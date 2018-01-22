3 نصائح هامة للمارسة الرياضة في الشتاء

برلين(صدى):

أكد اتحاد روابط الصيادلة الألمان على أهمية تدفئة الرأس والأقدام بصفة خاصة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء.

وقال الاتحاد إن الجسم يفقد عبر الرأس الكثير من الحرارة، في حين تعزز الأقدام الباردة من فرص الإصابة بنزلات البرد.

وينبغي على مرضى السكرى على وجه الخصوص الانتباه إلى تدفئة أقدامهم عند ممارسة الرياضة في الخارج نظراً لأن أقدامهم تعاني من خلل في الإحساس بدرجة الحرارة.

وينبغي على المرء إتباع مبدأ ” البصلة ” عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال الشتاء، أي ارتداء عدة طبقات من الملابس بحيث يمكن خلع قطعة من القطع إذا ما ارتفعت درجة الحرارة تجنبًا لتكدس الحرارة تحت الملابس، مع ارتدائها مجددًا إذا انخفضت درجة الحرارة مرة أخرى.