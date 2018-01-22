انهاء إجراءات إضافة بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية بجامعة حائل

علي العنزي(صدى):

أعلنت جامعة حائل، اليوم الأحد، انهاء اجراءات إضافة بدل غلاء المعيشة الذي نص عليه الأمر الملكي، والعلاوة السنوية، والتي سيتم صرفها حسب المحدد يوم 27 يناير لجميع منسوبي الجامعة .

وقالت الجامعة، إنه وبناء على الأمر السامي الكريم القاضي بصرف العلاوة السنوية لجميع المواطنين من موظفي الدولة وكذلك منح بدل غلاء المعيشة تم توجيه الإدارة المالية بالعمل على إدارج العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة في مسيرات شهر يناير وتم استكمال إدراجها.