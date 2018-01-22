” المالكي ” : الحوثيون لا ينجحون في إدارة أنفسهم بدون طهران

طهران(صدى):

أكد المتحدث باسم دعم الشرعية العقيد تركي المالكي ، إن الميليشيات الحوثية لها صلة مرتبطة بالمصالح الإيرانية ، حيث أن طهران هي المتحكم الأول بهم في ظل عدم قدرتهم على إدارة أنفسهم .

وأشار ” المالكي ” إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت كثيرًا أن تستهدف الملاحة الدولية ، حيث تحاول فرض واقع على الأرض سعيًا لتهميش القبائل ، موضحًا إن الوجه الحقيقي الإجرامي ظهر للحوثيين بعد مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، خاصةً في القتل خارج الإطار القانوني .

وأضاف العقيد تركي المالكي ، إن وقوع الأسلحة الفتاكة كالصواريخ الباليستية في يد الحوثيين ، يمثل تهديدًا واضحًا لدول المنطقة والعالم .