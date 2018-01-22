خطوات التقديم على الإقرار الضريبي

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والدخل ممثلة في إدارة ضريبة القيمة المضافة ، خطوات تقديم الإقرار الضريبي ، مشيرة إلى أنه مستند يوضح ضريبة القيمة المضافة التي سددتها المنشأة المؤهلة والمسجلة في الضريبة على مشترياتها الخاضعة ، والتي قامت بتحصيلها من المنتجات التي تقوم بتوريدها .

ولفتت إدارة الضريبة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، خطوات التقديم على الإقرار ، حيث يبدأ أولًا بتسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ومن ثم تعبئة الإقرار الضريبي ، وفي النهاية يتم إرسال الإقرار واستلام الفاتورة .