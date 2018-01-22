مواطن يتبرع بكليته لفتاة لإنقاذها من الفشل الكلوي بالجوف

علي العنزي(صدى):

تبرع مواطن من الجوف بكليته لطفلة لا صلة له بها ، كانت تناشد أهل الخير على ” تويتر ” لتخليصها من مرض الفشل الكلوي الذي أرهقها .

وقرر المواطن فهد غريب الرويلي التبرع بكليته تأثرًا بوفاة أحد أصدقائه سابقًا بمرض الفلشل الكلوي ، حيث وافته المنية قبل أن يقوز بزراعة الكلى بأربعة أيام ، موضحًا أن سبب هذا العمل الأغنساني الذي قدمه هو مشاعر إنسانية صادقة لوجه الله تعالى .

وأشار إلى أن الطفلة تبلغ 13 عامًا ، وكان هناك شخص آخر يريد التبرع لها إلا أن الأنسجة الدموية لم تتطابق ، حينها توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصي بالرياض وتم تحديد موعد العملية وإجرائها بنجاح .

وأعرب المواطن ” الرويلي ” عن سعادته بنجاح العملية للفتاه ، وأنه تمكن من تحقيق هدقه بمنحها السعادة ، خاصةً أنه لم يخبر أحدًا من أسرته منذ أن نوى التبرع وحتى خروجه من العمليات إلا أنهم دعموه فور معرفتهم بالأمر .