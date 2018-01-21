” الربيعة ” ينفي إجبار الموظفين على التحويل للتشغيل الذاتي حال خصخصة الوزارة

علي القحطاني(صدى):

نفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، إجبار موظفي وزارته على التحويل للتشغيل الذاتي في حال خصخصة الوزارة الذي بدأتها الوزارة مؤخرًا بإنشاء عدة تجمعات صحية، موضحًا أن هناك إطلاق عدة شركات جديدة في عدة مناطق قريبًا لإستكمال موضوع الخصخصه.

جاء ذلك عقب تداول إشاعات إنتشرت مؤخرًاعن إجبار الموظفين على توقيع نماذج التحويل للتشغيل الذاتي في بعض المستشفيات التي تضمها التجمعات الصحية التي شكلت مؤخراً.

وقال ” الربيعة ” ، في رسالته للموظفين: ” الإخوة والأخوات الزملاء، يجري حاليًا التطبيق التجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد في أربعة تجمعات استكشافية – تبدأ في المنطقة الشرقية – عبر سلسلة من الخطوات التحضيرية التي تم إنجازها، والخطوات الجارية حاليا، وخطوات أخرى لاحقة ” .

وأضاف وزير الصحة، ” هذه التجمعات ضرورية لهذا التطبيق التجريبي، وبناء الموارد والإمكانيات حوله. وهي أيضا سوف تشكل نواة الشركات المملوكة للدولة والتي ستتولى إدارة تطبيق النموذج، وبناء تفاصيله واحتياجاته الإدارية والفنية، عبر هيكل إداري موحد بحسب خطة التحول، وستطلق عدة شركات في عدة مناطق قريبًا ” .

وتابع ” الربيعة ” ، ” نعمل على هذا التحول المؤسسي وفق خطة مرحلية متدرجة تهدف إلى تحويل الإدارات والمديريات التي تقدم الرعاية الصحية إلى شركات مملوكة للدولة، تتبنى آليات العمل المؤسسي في تأدية دورها ” .

وأردف ” أريد أن أؤكد لكم جميعًا أنه لن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف. وفي المقابل فإن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة تتيح للجميع وبصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير ” .