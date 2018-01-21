” الصحة ” توضح المفاهيم الخاطئة حول ممارسة الرياضة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الصحة إن هناك مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني اعتاد الكثيرون على ممارستها ، إلا أنها تمنع الحصول على الفائدة الصحية المرغوبة .

وأشارت الوزارة إلى هذه العادات الخاطئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي تتمثل في الجلوس لفترات طويلة وهو ما يشكل أضرارًا صحية ، لذلك يجب الحرص على التحرك كل ساعة على الأقل .

وأوضحت إن ممارسة الرياضة يمكن أن تتم في أي مكان وليس شرطًا في الأندية الرياضية ، كالمشي لمدة 30 دقيقة في أيم كان 5 مرات في الأسبوع على الاقل ، بالإضافة إلى ضرورة استبدال السيارة بالمشي لزيادة النشاط البدني .

وأضافت الوزارة أن التنويع بين الرياضات أمر هام ولا يجوز الاكتفاء بممارسة نوع واحد فقط من الرياضات ، لزيادة اللياقة وتقليل نسبة الدهون ، لافتة إلى أن الرياضة ليست للبدناء فقط ، حيث أن كافة أعضاء الجسم تستمد الفائدة من ممارسة الرياضة وليست لإنقاص الوزن فقط .