إحالة ثلاثي المنتخب الإماراتي مبخوت وفوزي و عموري للجنة الانضباط

ماجد محمد(صدى):

حول الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، ثلاثي المنتخب الأول، علي مبخوت، وعمر عبد الرحمن ” عموري ” ، ومحمد فوزي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، لاتخاذ الإجراء اللازم، على ضوء ما توصلت له اللجنة المحايدة، التي تولت التحقيق فيما تردد عن تجاوزات، خلال مشاركة الأبيض في خليجي 23 بالكويت.

و أوضح رئيس اتحاد الكرة الإماراتي بن غليطة، في مؤتمر صحفي، عقده عقب الاجتماع الطارئ، لمجلس إدارة اتحاد الكرة، ن تجاوزات اللاعبين لم تكن كبيرة، وتمثلت في الخروج أثناء فترة الراحة، التي حصلوا عليها دون إذن من مشرف المنتخب؛ حيث كان الخروج من الساعة 8:15 وحتى 10:30، مساء الليلة السابقة للمباراة.

وأشار إلى أنه يحق للاعبين، اتخاذ أي إجراء مناسب لحفظ حقوقهم، بخصوص ” التغريدة المسيئة ” ، التي تحدثت عن تسيبهم في معسكر المنتخب.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، فيما يتعلق بهذا الشأن، إما إنذار وغرامة 50 ألف درهم، وإما إيقاف 4 مباريات للاعب في ناديه؛ حيث سيكون القرار الأخير للجنة الانضباط.