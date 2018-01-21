ميزة جديدة في واتساب لمكافحة البرمجيات الخبيثة

متابعات(صدى):

أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب أداة جديدة لـيحد من انتشار القصص العارية تمامًا من الصحة والبرمجيات الخبيثة التي تأتي على هيئة روابط يتم تدوالها بين المستخدمين.

وتتمثل الأداة الجديدة في نظام تنبيهي جديد يُحذر المستخدمين من خطر إعادة إرسال أو تبادل الرسائل التي تلقوها مع مستخدمين آخرين، نظراً لأن الرسائل مشكوك فيها وقادمة من مصدر مجهول ربما تكون برمجية خبيثة.

وأوضح التطبيق أن التنبيه سيظهر عندما يتم إرسال الرسالة أكثر من 25 مرة، هنا يُدرك واتس آب أن الرسالة التي يتم تداولها بين المستخدمين، ليست عادية، بل عبارة عن فيروس يحاول الانتشار.

يُذكر أن مستخدمي أندرويد تعرضوا الأسبوع الماضي لبرمجية خبيثة على واتس آب تدعى ” Skygofree ” تتيح سرقة رسائل واتس آب وإعطاء أوامر للكاميرا الأمامية بالتقاط صور ومقاطع فيديو دون إذن المستخدم.