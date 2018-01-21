الأمير خالد الفيصل يقدم واجب العزاء في وفاة ” البترجي “

نايف السالم(صدى):

حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل ، على تأدية واجب العزاء مساء اليوم الأحد ، في وفاة السيد محمد البترجي والد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي .

وأعرب سمو الأمير ” الفيصل ” عن مواساته لأسرة ” البترجي ” سائلًا الله تعالى الرحمة والغفران للفقيد .