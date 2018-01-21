الأمير خالد الفيصل يقدم واجب العزاء في وفاة ” البترجي “
حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل ، على تأدية واجب العزاء مساء اليوم الأحد ، في وفاة السيد محمد البترجي والد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي .
وأعرب سمو الأمير ” الفيصل ” عن مواساته لأسرة ” البترجي ” سائلًا الله تعالى الرحمة والغفران للفقيد .
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويعفي عنه .