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الأمير خالد الفيصل يقدم واجب العزاء في وفاة ” البترجي “

الأمير خالد الفيصل يقدم واجب العزاء في وفاة ” البترجي “
نايف السالم(صدى):

حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل ، على تأدية واجب العزاء مساء اليوم الأحد ، في وفاة السيد محمد البترجي والد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي .

وأعرب سمو الأمير ” الفيصل ” عن مواساته لأسرة ” البترجي ” سائلًا الله تعالى الرحمة والغفران للفقيد .

 


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