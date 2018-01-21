بالفيديو.. لحظة توقيع الاعبين مع أندية الليغا الإسبانية

نواف السالم(صدى):

أعلنت عدة أندية إسبانية تعاقدها مع 9 لاعبين، اليوم الأحد، ضمن فعاليات مراسم التوقيع التي نظمتها هيئة الرياضة ممثلة باتحاد كرة القدم، في شراكة استراتجية مع رابطة لا ليغا الإسبانية.

وجاء الانتقال الأول للاعب الاتحاد فهد المولد، الذي وقع عقدا مع فريق ليفانتي الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني (أعلى درجة)، ويحل في المركز السابع عشر، وذلك بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

فيما انتقل لاعب النصر يحيى الشهري إلى نادي ليجانس، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأسباني ويحل في المركز الثالث عشر، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما وقع لاعب الهلال سالم الدوسري عقدا بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم مع نادي فياريال، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني.

فيما انتقل لاعب نادي الفتح نوح الموسى إلى نادي بلد الوليد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما ضمت قائمة المنتقلين كلا من: جابر مصطفى من نادي الشباب إلى نادي فياريال الرديف، وعبدالمجيد الصليهم من نادي الشباب إلى رايو فاليكانو، ومروان عثمان من نادي الشباب إلى نادي ليجانيس الرديف، وعبدالله الحمدان من نادي الشباب إلى سبورتينج خيخون، وعلي النمر من نادي الشباب إلى نادي نومانسيا.