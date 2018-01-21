بالصور.. الاشراف الصحي يطعم زوار مول الدلم ضد الانفلونزا الموسمية

عادل الحربي (صدى):

تزامنا مع إفتتاح أكبر مول تجاري بمحافظة الدلم وايمانا بدور مراكز الصحة الاوليه اقام قطاع الإشراف الصحي بالدلم و تحت إشراف مستشفى الامير سلمان بن محمد بالدلم ركنا توعويا استهدف تطعيم ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل من زوار المول ضد ” الانفلونزا الموسميه ” ، والاجابة على استفساراتهم وتقديم المشوره الطبيه.

وتأتي هذه المبادره ضمن توجيهات وزارة الصحة التي دعت الفئات المستهدفه للمبادره بالتطعيم و إستمرارا للجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة لمجتمع خال من الامراض.