” آل الشيخ ” : يهنئ اللاعبين المحترفين مع الأندية الإسبانية

طلال الغامدي(صدى):

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، اللاعبين المحترفين مع الأندية الأسبانية للعب في لاليغا، متمنيًا لهم التوفيق.

وقال آل الشيخ “، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن هذه فرصة كبيرة للاعبين للإحتراف الحقيقي ورفع مستوياتهم وزيادة خبراتهم، وتمثيل وطنهم خير تمثيل.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة، ” ثقتي في لاعبينا لاحدود لها ودورنا جميعا أن ندعمهم في هذه التجربة التي ستكون بداية لمزيد من الإحتراف للاعبين السعوديين في الدوريات الأوربية ” .

وتضم قائمة احتراف اللاعبين في إسبانيا كل من ” سالم الدوسري، جابر مصطفى، يحيي الشهري، مروان عثمان، نوح الموسى، عبد المجيد الصليهم، علي النمر، عبدالله الحمدان، فهد المولد ” .