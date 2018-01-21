بالفيديو.. وصية فقيد التراث إبراهيم مسفر الألمعي

أبها(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو، لفقيد التراث إبراهيم مسفر الألمعي، وهو يقول وصيته.

وترك رحيل إبراهيم مسفر الألمعي، الذي قدم الكثير في جميع المجالات التربوية والوطنية والسياحية والتراثية، حزنًا عميقًا في منطقة عسير حيث وافته المنية في الصين أثناء رحلته العلاجية.

ويعتبر الفقيد أحد أبرز التربويين في منطقة عسير، وعلى يديه بدأت ورش المستلزمات التعليمية، كما يعتبر مؤسسًا لمجلس ألمع الثقافي، وهو صاحب أسبوع ألمع الثقافي والذي يقدم في فعاليات صيف عسير.