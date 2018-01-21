الرئيس الجزائري يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

علي القحطاني (صدى):

استقبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.