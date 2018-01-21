أمير مكة يوجه بتغيير مسمى شارع ” الأمير خالد الفيصل “
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتغيير مسمى شارع ” الأمير خالد الفيصل ” في محافظة رنية واستبداله باسم آخر.
جاء ذلك في برقية وجهها أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظ رنية وورد فيها ” لوحظ تسمية شارع رئيسي في المحافظة باسم ” الأمير خالد الفيصل ” ما يُعدّ مخالفة للتعاميم السابقة التي نبهت فيها بعدم وضع اسمي على أي شارع أو منشأة في المنطقة ما دمت على رأس العمل ” .
وكان أمير منطقة مكة المكرمة رفض خلال الفترة الماضية إطلاق اسم ” خالد الفيصل ” على عددٍ من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة ومنها مسرح سوق عكاظ وغيره.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41587 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ,,