أمير مكة يوجه بتغيير مسمى شارع ” الأمير خالد الفيصل “

حسين العلي(صدى):

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتغيير مسمى شارع ” الأمير خالد الفيصل ” في محافظة رنية واستبداله باسم آخر.

جاء ذلك في برقية وجهها أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظ رنية وورد فيها ” لوحظ تسمية شارع رئيسي في المحافظة باسم ” الأمير خالد الفيصل ” ما يُعدّ مخالفة للتعاميم السابقة التي نبهت فيها بعدم وضع اسمي على أي شارع أو منشأة في المنطقة ما دمت على رأس العمل ” .

وكان أمير منطقة مكة المكرمة رفض خلال الفترة الماضية إطلاق اسم ” خالد الفيصل ” على عددٍ من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة ومنها مسرح سوق عكاظ وغيره.