بالصور.. هيئة الرياضة تعلن خطوات الشراكة مع رابطة لا ليغا

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن الخطوات الرئيسية فيما يخص شراكة الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لا ليغا الإسبانية، من أجل تطوير رياضة كرة القدم .

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” 25 عضوًا من أعضاء رابطة لا ليغا الإسبانية يحضرون مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم ” .

ووقع عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوري الإسباني وهم؛ نجم الاتحاد فهد المولد لنادي ليفانتي، سالم الدوسري لاعب الهلال لصفوف فياريال، نوح الموسى لاعب الفتح لنادي بلد الوليد، ونجم الشباب عبد الله الحمدان إلى نادي سبورتينغ خيخون.