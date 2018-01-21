طلال الضوي يسخر من وصف تركيا لنفسها بعاصمة الإعلام العربي

نايف السالم(صدى):

تهكم مشرف عام صحيفة صدى طلال الضوي من الوصف الذي تنسبه إحدى الوكالات التركية إلى اسطنبول ، باعتبارها عاصمة للإعلام العربي .

وقال ” الضوي ” في تغريدة له عبر حسابه في ” تويتر ” ، ساخرًا ” دولة غير عربية تدعي بأن إحدى مدنها عاصمة للإعلام العربي ؟ .. وهي حليف قوي لأكثر الدول عداء للدول العربية إسرائيل وإيران ؟ .. نعم هي عاصمة لإعلام المرتزقه والخونه من الاخونج المشردين من دولهم و المدعوم من قطرائيل و إيران الصفوية !! ” .

ولم تكتفي وكالة الإعلام التركية بهذا القدر ، حيث أنها لفتت إلى لجوء الإعلاميين الفارين من ويلات الحروب إليها ، في الوقت الذي تعد فيه أحد أبرز الأيادي التي تمتد لإشعال فتيل الحرب بالمنطقة العربية عبر دعم الإرهاب بكافة وسائله .

وبسذاجة بالغة ، كشفت الوكالة عن تناقضها في وصف اسطنبول بعاصمة الإعلام العربي من جهة ، ومن جهة أخرى أكدت على نجاحها في استقطاب الإعلاميين بفضل غياب التدخلات الأمنية والاملاءات السياسية ، والذي يعد أمر بعيد كل البعد عن سياسة القمع التي تشتهر اسطنبول بها ، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة .

والأكثر إثارة للضحك ، هو ذكر الوكالة التركية للفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية التي تتخذها مقرًا لها ، حيث فضحت تواطؤها مع جماعة الإخوان الإرهابية والممثلة في قنوات ” مكملين ” و ” جسر ” و قنوات الشرق ونبأ ورصد وهاف بوست .