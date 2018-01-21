  • الأحد 21

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. طلال الضوي يسخر من وصف تركيا لنفسها بعاصمة الإعلام العربي

طلال الضوي يسخر من وصف تركيا لنفسها بعاصمة الإعلام العربي

طلال الضوي يسخر من وصف تركيا لنفسها بعاصمة الإعلام العربي
نايف السالم(صدى):

تهكم مشرف عام صحيفة صدى طلال الضوي من الوصف الذي تنسبه إحدى الوكالات التركية إلى اسطنبول ، باعتبارها عاصمة للإعلام العربي .

وقال ” الضوي ” في تغريدة له عبر حسابه في ” تويتر ” ، ساخرًا ” دولة غير عربية تدعي بأن إحدى مدنها عاصمة للإعلام العربي ؟ .. وهي حليف قوي لأكثر الدول عداء للدول العربية إسرائيل وإيران ؟ .. نعم هي عاصمة لإعلام المرتزقه والخونه من الاخونج المشردين من دولهم و المدعوم من قطرائيل و إيران الصفوية !! ” .

ولم تكتفي وكالة الإعلام التركية بهذا القدر ، حيث أنها لفتت إلى لجوء الإعلاميين الفارين من ويلات الحروب إليها ، في الوقت الذي تعد فيه أحد أبرز الأيادي التي تمتد لإشعال فتيل الحرب بالمنطقة العربية عبر دعم الإرهاب بكافة وسائله .

وبسذاجة بالغة ، كشفت الوكالة عن تناقضها في وصف اسطنبول بعاصمة الإعلام العربي من جهة ، ومن جهة أخرى أكدت على نجاحها في استقطاب الإعلاميين بفضل غياب التدخلات الأمنية والاملاءات السياسية ، والذي يعد أمر بعيد كل البعد عن سياسة القمع التي تشتهر اسطنبول بها ، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة .

والأكثر إثارة للضحك ، هو ذكر الوكالة التركية للفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية التي تتخذها مقرًا لها ، حيث فضحت تواطؤها مع جماعة الإخوان الإرهابية والممثلة في قنوات ” مكملين ” و ” جسر ” و قنوات الشرق ونبأ ورصد وهاف بوست .


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاصمة الإعلام العربي .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
.
خَلهم يصيرون عَرَب أول . بعــــــدين يصـــــــــــير خــــــآآآآآآآآآآآر .😂😁😂😁.
.
أقـــول خَلكم عاصمة ألشآآآآورما وألمــــشويات .😁😂🍗🍖🥩🍡🍢😂😁.

[ عدد التعليقات: 41587 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاصمة إعلام الإرهاب والنفاق والخراب ,, لاغير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *