طلال الضوي يسخر من وصف تركيا لنفسها بعاصمة الإعلام العربي
تهكم مشرف عام صحيفة صدى طلال الضوي من الوصف الذي تنسبه إحدى الوكالات التركية إلى اسطنبول ، باعتبارها عاصمة للإعلام العربي .
وقال ” الضوي ” في تغريدة له عبر حسابه في ” تويتر ” ، ساخرًا ” دولة غير عربية تدعي بأن إحدى مدنها عاصمة للإعلام العربي ؟ .. وهي حليف قوي لأكثر الدول عداء للدول العربية إسرائيل وإيران ؟ .. نعم هي عاصمة لإعلام المرتزقه والخونه من الاخونج المشردين من دولهم و المدعوم من قطرائيل و إيران الصفوية !! ” .
ولم تكتفي وكالة الإعلام التركية بهذا القدر ، حيث أنها لفتت إلى لجوء الإعلاميين الفارين من ويلات الحروب إليها ، في الوقت الذي تعد فيه أحد أبرز الأيادي التي تمتد لإشعال فتيل الحرب بالمنطقة العربية عبر دعم الإرهاب بكافة وسائله .
وبسذاجة بالغة ، كشفت الوكالة عن تناقضها في وصف اسطنبول بعاصمة الإعلام العربي من جهة ، ومن جهة أخرى أكدت على نجاحها في استقطاب الإعلاميين بفضل غياب التدخلات الأمنية والاملاءات السياسية ، والذي يعد أمر بعيد كل البعد عن سياسة القمع التي تشتهر اسطنبول بها ، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة .
والأكثر إثارة للضحك ، هو ذكر الوكالة التركية للفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية التي تتخذها مقرًا لها ، حيث فضحت تواطؤها مع جماعة الإخوان الإرهابية والممثلة في قنوات ” مكملين ” و ” جسر ” و قنوات الشرق ونبأ ورصد وهاف بوست .
دولة (غير عربية) تدعي بأن إحدى مدنها عاصمة للإعلام العربي ؟
وهي حليف قوي لأكثر الدول عداء للدول العربية (إسرائيل وإيران) ؟
نعم هي عاصمة لإعلام المرتزقه والخونه من الاخونج المشردين من دولهم و المدعوم من #قطرائيل و #إيران_الصفوية !! https://t.co/szb3eB8JK2
— طلال الضوّي (@Taldhwi) ٢١ يناير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25880 ] نشر منذ 3 ساعات
عاصمة الأعلام الأرهابي
مو العربي
إذا كان أردوغان نفسه مو قادر ينطق أسمه باالعربي زي الناس😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25880 ] نشر منذ 2 ساعتين
بصراحة وأقولها بدون مجاملة
الأستاذ طلال لو يعلق معنا هنا فاالتعليقات
إن يطيح سوقنا كلنا👍👍👍
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7230 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاصمة الإعلام العربي .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
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خَلهم يصيرون عَرَب أول . بعــــــدين يصـــــــــــير خــــــآآآآآآآآآآآر .😂😁😂😁.
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أقـــول خَلكم عاصمة ألشآآآآورما وألمــــشويات .😁😂🍗🍖🥩🍡🍢😂😁.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41587 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاصمة إعلام الإرهاب والنفاق والخراب ,, لاغير ,,