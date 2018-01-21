بالصور.. أبرز عروض ” السيرك الكندي ” في الرياض

أماني الغامدي(صدى):

أبهرت عروض قدمتها فرقة ” سيركوبوليس ” الكندية في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، عشرات الأسر بالمملكة، ضمن حملة هيئة الترفية، لعطلة منتصف العام الدراسي تحت عنوان ” لا تفكر تسافر ” ، الخميس الماضي.

وفي تحرك أوسع لتحسين المشهد الثقافي في المملكة قدمت ” سيركوبوليس ” ، عروضا بهلوانية عدة، وأخرى بينها رقص، لسيرك عصري دون أن يعتد فيه على الحيوانات أو على المهرجين المعتادين.

وقال ثيبوت فيليب مدير جولة السيرك إن شخصيات مهرجيهم لا يبدون بذات الطريقة التي اعتاد الناس أن يروهم عليها، مشيرا إلى أن عروضهم كانت عصرية جدا مزجت بين السيرك والمسرح بالحركات.