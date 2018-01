بالفيديو والصور.. إصابة قوية لكريستيانو رونالدو في وجهه

تعرض لاعب ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة فريقه أمام نظيره ديبورتيفو لاكورونيا، التي حسمها النادي الملكي بسباعية مقابل هدف.

جاءت الإصابة إثر محاولة مدافع لاكورونيا إبعاد الكرة بقدمه من أمام رأس كريستيانو، ليصطدم وجه حذاء المدافع برأس رونالدو بعد دخول الكرة الشباك وتنفجر الدماء من وجهه، ليصطدم وجه حذاء المدافع برأس رونالدو بعد دخول الكرة الشباك وتنفجر الدماء من وجهه.

وأظهرت لقطة لكريستيانو رونالدو يستعين بهاتف لرؤية مدى خطورة إصابة وجهه، في المباراة التي رفعت نتيجتها، رصيد الريال إلى 35 نقطة محتلاً المركز الرابع في الدوري الإسباني.

كريستيانو رونالدو يستخدم آيفون لينظر الى اصابته بالجروح في مباراة ضد ديبارتيفو ##CristianoRonaldo using

