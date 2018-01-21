تعليم صبيا يستقبل 145 ألف طالب وطالبة

عادل الحربي(صدى):

استقبلت مدارس تعليم صبيا، صباح اليوم الأحد، أكثر من 145 ألف طالب وطالبة في المراحل التعليمية الثلاث ” الابتدائية والمتوسطة والثانوية ” ، بعد أن أكملت الإدارة كافة الاستعدادات لاستقبالهم على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي .

ورحب مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ، مقدما لهم التهنئة بالنتائج التي تم تحقيقها خلال الفصل الدراسي الماضي ، و متمنياً لهم فصلا دراسياً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة.

وأشار الأحوس، إلى جاهزية أكثر من 1200 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية التي استقبلت المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم في المحافظات التابعة لها وهي محافظات صبيا وضمد والداير بني مالك والعيدابي وفيفاء وبيش والدرب وهروب والريث.

وأضاف أن لجنة الاستعداد المركزية بالإدارة تابعت مع لجان الاستعداد في المدارس خطة الانطلاق أولاً بأول ، مشيراً إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي يقوم على تنفيذها قيادات الإدارة و مكاتب التعليم وأعضاء لجنة الاستعداد ، بالإضافة إلى أكثر من 340 مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية يتفقدون مدارس ( البنين والبنات) ، لمتابعة انتظام الدراسة ، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، والسعي لتلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، على مدار الأسبوع الأول من الدراسة كاملا ورفع تقارير إشرافية بذلك .