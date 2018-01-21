بالفيديو.. اعتقال مشجع بعد تبوله في قنينة حارس المرمى

نواف السالم(صدى):

أوقفت الشرطة البريطانية، أحد مشجعي فريق ميدلسبروه بعدما ظهر في مقطع فيديو يتبول في زجاجة، ويرميها خلف مرمى حارس مرمى الفريق الخصم.

وأظهر مقطع الفيديو، المشجع وهو يتبول في زجاجة، ثم قام بإغلاقها وإلقاءها إلى جانب مرمى أليكس سميثيز، حارس كوينز بارك رينجرز.

وأوضحت ‘ الميرور ‘ أنه من غير المعروف إن كان الحارس سميثيز شرب فيما بعد من الزجاجة.