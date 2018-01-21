” علي الحازمي ” يعرب عن سعادته بصدور الأمر الكريم ببناء 9 محطات لتحلية المياه

سعيد العجل(صدى):

عبر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس / علي بن عبدالرحمن الحازمي عن سعادته الكبيرة بصدور الامر الكريم ببناء 9 محطات لتحلیة المیاه بتقنیات حديثة على ساحل البحر الأحمر وبطاقة اجمالية تبلغ ٢٤٠ الف م٣ يوميا والتي سيتم تنفيذها في وقت قياسي خلال ١٨ شهرا وبتكلفة تتجاوز ملیاري ریال، وستخدم الشريط البحري من حقل في الشمال إلى فرسان على الحد الجنوبي،

وبين المهندس الحازمي، أن هذه المشاريع الجديدة ستعزز منظومة المياه في المحافظات المستفيدة ك ” حقل ” و ” أملج ” و ” الوجه ” و ” ضباء ” و ” رابغ ” و ” الليث ” و ” القنفذة ” و ” فرسان ” ، مشيرا إلى أن هنالك حرص من المؤسسه العامه لتحلية المياه على جذب التقنيات الحديثة لتحلية المياه لتقليل التكاليف الرأسماليه والتشغيلية وتحسين جودة المياه حسب أفضل المواصفات والمعايير العالميه .

حيث أن مؤسسة ” تحلية المياه ” تسعى إلى تحقيق الأهداف العامة لخطط التنمية للمملكة من خلال توفير المياه المحلاة بالكمية الكافية لتلبية الاحتياج والأمن المائي للمستفيدين حسب الخطط الموضوعة لإنشاء المحطات ومن ثم دخولها في الإنتاج، وتتولى المؤسسة جميع أعمال التشغيل والصيانة ذاتياً لجميع محطاتها العاملة والبالغ عددها 28 محطة موزعة على 17موقعاً على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة .

وأفاد معاليه ان المؤسسه العامه لتحلية المياه سجلت مؤخرا انجازا تاريخيا وقياسيا في تقنية وصناعة التحليه بزيادة إنتاجها من المياه المحلاه الى 5 مليون متر مكعب يوميا وهو مالم يتحقق طوال تاريخ محطات تحلية المياه سواء على المستوى المحلي أوالعالمي لتعزز بذلك مكانة المملكة عالميا وتضعها في صدارة الدول ذات القدرات الانتاجيه العالميه في هذا المجال ، ويعد انتاج 5 مليون متر مكعب يوميا الرقم الأعلى والاكبر في تاريخ صناعة وتقنية تحلية المياه محليا وعالميا ويعود الفضل فيه من بعد الله تعالى الى دعم ورعاية القياده الرشيده ممثلة في حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامين .

وقال أن هذه الكميات من هذه المحطات عند البدء بإنتاجها ستضيف رقمًا اضافيًا قياسيًا اضافة لما حققته خلال بداية هذا العام بالوصول في إنتاجها إلى 5 مليون م3 من المياه المحلاة يوميا .