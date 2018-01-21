شقيق الرئيس اليمني الراحل يعلن انضمامه للشرعية

فهمي محمد(صدى):

أعلن شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، الأحد، وقوفه مع الشرعية باليمن، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء علي صالح عفاش الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامة الأخير بالرياض، وبحضور نائبه علي محسن الأحمر.

وأكدت وسائل الإعلام اليمنية، موقف ودعم شقيق ” صالح ” ، لقيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ” وصولاً إلى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي ” .

ورحب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتحاق اللواء علي صالح عفاش بقوات الشرعية، تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف.

كما أكد على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي وصف أفكارها وأجندتها ” الطائفية بالدخيلة التي لن يقبل بها الشعب اليمني ” .

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين الرئيس هادي وأحد أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح منذ مقتل الأخير على أيدي ميليشيات الحوثي في صنعاء مطلع ديسمبر 2017، عقب دعوته لانتفاضة شعبية ضدهم.