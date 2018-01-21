بالفيديو.. النظام الإيراني يتجاهل سقوط خيام متضرري الزلازل في كرمنشاة
سقطت خيام متضرري الزلازل في منطقة كرمنشاة الإيرانية ، اليوم الأحد ، بسبب شدة الرياح ، إلا أن النظام لم يبدي أي ردة فعل لصالح المتضررين .
وشهدت الفترة الأخيرة أعمال قمع للمتظاهرين من قبل النظام الإيراني ، بهدف إفشال الثورة وإخماد فتيلها المشتعل بتخويف المحتجين للتراجع .
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فيديو | الرياح تهدم خيام متضرري #الزلازل في #كرمنشاة دون ردة فعل من قبل #النظام_الإيراني. #همسايه #IranianProtests #تظاهرات_سراسرى #آزادى_ايران pic.twitter.com/BJr0R2dW77
— همسايه (@Hmsayh) January 21, 2018
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