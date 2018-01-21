بالفيديو.. النظام الإيراني يتجاهل سقوط خيام متضرري الزلازل في كرمنشاة

طهران(صدى):

سقطت خيام متضرري الزلازل في منطقة كرمنشاة الإيرانية ، اليوم الأحد ، بسبب شدة الرياح ، إلا أن النظام لم يبدي أي ردة فعل لصالح المتضررين .

وشهدت الفترة الأخيرة أعمال قمع للمتظاهرين من قبل النظام الإيراني ، بهدف إفشال الثورة وإخماد فتيلها المشتعل بتخويف المحتجين للتراجع .