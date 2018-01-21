توجيهات عليا من هيئة الإذاعة والتلفزيون بإلغاء التعاقد مع موظفة
أصدرت الجهات العليا توجيهات تقضي بإلغاء التعاقد مع موظفة تقرر تعيينها كمديرة تنفيذية لإحدى الإدارات الجديدة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ، اليوم الأحد .
وأكدت التوجيهات على ضرورة إجراء تحقيق في كيفية تعيينها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المسؤولين عن ذلك .
يذكر أن الموظفة قد تم تداول صور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41576 ] نشر منذ 55 دقيقة
يذكر أن الموظفة قد تم تداول صور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
,,, اطردوها ياعساها للوهم ، دام هذي عمايلها ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23600 ] نشر منذ 54 دقيقة
طيب