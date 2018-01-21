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توجيهات عليا من هيئة الإذاعة والتلفزيون بإلغاء التعاقد مع موظفة

توجيهات عليا من هيئة الإذاعة والتلفزيون بإلغاء التعاقد مع موظفة
علي القحطاني (صدى):

أصدرت الجهات العليا توجيهات تقضي بإلغاء التعاقد مع موظفة تقرر تعيينها كمديرة تنفيذية لإحدى الإدارات الجديدة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ، اليوم الأحد .

وأكدت التوجيهات على ضرورة إجراء تحقيق في كيفية تعيينها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المسؤولين عن ذلك .

يذكر أن الموظفة قد تم تداول صور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41576 ] نشر منذ 55 دقيقة

يذكر أن الموظفة قد تم تداول صور غير لائقة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

,,, اطردوها ياعساها للوهم ، دام هذي عمايلها ,,

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