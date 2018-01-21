الجماهير تحيي ذكرى اعتزال سامي الجابر على ” تويتر “

نواف السالم(صدى):

أطلق عشاق أسطورة نادي الهلال سامي الجابر، وسوم من أجل إحياء ذكرى اعتزاله اللاعب، تحت عنوان ” ذكرى اعتزال سامي الجابر ” ، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل ” تويتر ” ، خلال فترة قصيرة.

وتفاعل مع الوسوم، أكثر من 4 آلاف مغرد، لتوجيه رسائل إلى لاعب نادي الهلال في ذكرى اعتزاله كرة القدم، حيث جاءت التغريدات ما بين الإشادة به على المستى الرياضي والأخلاقي، بيما تنوعت التغريدات بنشر مقاطع فيديو للاعب، موجهين له رسالة ” ستظل أسطورتنا على مدى السنين، والأجيال ستذكرك جيل وراء جيل ” .