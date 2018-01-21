بعد تدشين حسابها على ” تويتر ” .. الهيئة الملكية للعلا: نسعى لتطوير المحافظة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأحد، بمعرف [email protected]، حيث وصل المتابعون فيه إلى 350 متابعًا.

وقالت الهيئة في أول تغريدة لها: امتدادًا لمسيرة التنمية؛ تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع مكانتها التاريخية ومستقبلها الحضاري.

وتضم الهيئة، كلاً من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظًا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.