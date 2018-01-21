الصفيان: الشهيد ” البركاتي ” رحل بعد أن قنص 40 حوثيا

نايف السالم(صدى):

قال مراسل قناة العربية، هاني الصفيان، إن الشهيد العريف محمد بن عبده البركاتي، أحد منسوبي حرس الحدود، استشهد بعد أن قنص 40 قناصاً ” حوثياً ” .

وقال ” الصفيان ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ‏رحل القناص الخفي، الذي كان يتوحد مع البيئة المحيطة به، رحل من كان يعلم عن سرعة الرياح واتجاهها قبل أن يطلق رصاصته الصامتة، رحل بعد أن قنص أكثر من 40 قناصاً حوثياً على ‫الحدود السعودية ” .

يذكر أن الشهيد ” البركاتي ” ، قد استشهد يوم أمس السبت متأثراً بإصابته التي لحقت به قبل شهرين، والتي نُقل على إثرها لمستشفى قوى الأمن بالرياض قبل استشهاده، وشيع جثمان ” البركاتي ” فجر اليوم الأحد، ودفن بمسقط رأسه في قرية ” الوسقة ” جنوب محافظة الليث، بمنطقة مكة المكرمة.