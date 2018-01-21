” الخضيري ” يحذر من الانسياق خلف بائعي الوهم لعلاج السرطان

عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف بائعي الوهم لمرضى السرطان ، ببيع الأدوية والعصائر المختلفة لهم على أنها علاج طبي يحقق الشفاء .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” السرطان .. كفاناالله هذا المرض وإياكم ومن نحب .. هو؛ إنقسام خلوي لتكوين نسيج صلب ، يعني من نفس أنسجة العضو المصاب تتزايد .. أوزيادة بخلايا الدم .. لذا … لئلا يخدعنا باعة الوهم: فإن هذا النمو النسيجي لايمكن علاجه بعصيرأو كبسولة من بلد متخلف طبياً..لاعلاج الابإذن الله ثم إستئصال/أوكيميائي/إشعاعي، اوكلها ” .