” الخضيري ” يحذر من الانسياق خلف بائعي الوهم لعلاج السرطان
حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف بائعي الوهم لمرضى السرطان ، ببيع الأدوية والعصائر المختلفة لهم على أنها علاج طبي يحقق الشفاء .
وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” السرطان .. كفاناالله هذا المرض وإياكم ومن نحب .. هو؛ إنقسام خلوي لتكوين نسيج صلب ، يعني من نفس أنسجة العضو المصاب تتزايد .. أوزيادة بخلايا الدم .. لذا … لئلا يخدعنا باعة الوهم: فإن هذا النمو النسيجي لايمكن علاجه بعصيرأو كبسولة من بلد متخلف طبياً..لاعلاج الابإذن الله ثم إستئصال/أوكيميائي/إشعاعي، اوكلها ” .
درّة البسامي[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 52 دقيقة
للأسف ضعاف النفوس ..
يستغلون ضعف من أصيب بهذا المرض ورغبته وأمله في الشفاء …
أسأل الله العظيم أن يرفع عنهم المرض…
وان يجمع لهم الشفاء والأجر…
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6169 ] نشر منذ 34 دقيقة
النصب والاحتيال تجارة كل عديمي الذمه والضمير