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” الخضيري ” يحذر من الانسياق خلف بائعي الوهم لعلاج السرطان

” الخضيري ” يحذر من الانسياق خلف بائعي الوهم لعلاج السرطان
عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الانسياق خلف بائعي الوهم لمرضى السرطان ، ببيع الأدوية والعصائر المختلفة لهم على أنها علاج طبي يحقق الشفاء .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” السرطان .. كفاناالله هذا المرض وإياكم ومن نحب .. هو؛ إنقسام خلوي لتكوين نسيج صلب ، يعني من نفس أنسجة العضو المصاب تتزايد .. أوزيادة بخلايا الدم .. لذا … لئلا يخدعنا باعة الوهم: فإن هذا النمو النسيجي لايمكن علاجه بعصيرأو كبسولة من بلد متخلف طبياً..لاعلاج الابإذن الله ثم إستئصال/أوكيميائي/إشعاعي، اوكلها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 52 دقيقة

للأسف ضعاف النفوس ..
يستغلون ضعف من أصيب بهذا المرض ورغبته وأمله في الشفاء …
أسأل الله العظيم أن يرفع عنهم المرض…
وان يجمع لهم الشفاء والأجر…

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