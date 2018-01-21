الاهلي يتخطى العروبة بسداسية ويتأهل للدور المقبل

الرياض(صدى):

حجز النادي الاهلي مركزه الى الدور المقبل من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه نادي العروبة بنتيجة ستة اهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل اهداف الاهلي سلمان المؤشر ق33 , 74 وحسين المقهوي ق41 واليوناني فيتفا ق61 واختتم المحترف المصري الجديد مؤمن زكريا مهرجان الاهداف بتسجيله هدفين في الدقائق 90 , 92.

بهذا الانتصار تأهل الاهلي الى الدور المقبل في انتظار الفائز من لقاء الفيحاء والفتح.