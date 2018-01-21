رجوي: النظام الإيراني يحاول إخماد الانتفاضة بقمع المواطنين

طهران(صدى):

أكدت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية ، إن قمع النظام الإيراني طال اعتقال الشباب دون الخامسة والعشرين ، وقتلهم بالتعذيب المستمر لإخماد فتيل الثورة المشتعل .

وعلقت ” رجوي ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” في انتفاضة ايران اعتقل أكثر من 8 آلاف شخص معظمهم من الشباب دون الخامسة والعشرين. ويضاف كل يوم عدد المحتجين الذين يُقتلون تحت التعذيب من قبل النظام ” .

وتابعت زعيمة المعارضة في تغريدة أخرى ” يحاول النظام إخماد الانتفاضة من خلال قمع المواطنين وزج قواته القمعية، ولكن تواصل الاحتجاجات وكتابة شعارات على الجدران بشكل واسع ضد النظام والإضرابات والتجمعات الاحتجاجية وكذلك تساقط العديد من عناصر النظام دليل على استمرارية الانتفاضة ” .

واستطردت مريم رجوي مشددة على دور الثورة في تمزيق حلم النظام الفاسد بالاستقرار على عرش الحكم واستغلال الشعب ، قائلة ” النظام واللوبيات التابعة له والمساومون الغربيون معه كانوا يتحدثون بعد الاتفاق النووي عن تحسين الظروف الاقتصادية لإيران واستقرار النظام. إلا أن انتفاضة الشعب الإيراني قد أزالت وهم استقرار النظام وقوته وأثبتت أن الدكتاتورية الدينية تمر بمرحلة السقوط ” .