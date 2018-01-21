بالفيديو.. القبض على سائح ألماني صعد إلى قمة الأهرامات المصرية

القاهرة(صدى):

قام الشاب الألماني ” أندريج سيسيليسكي ” البالغ من العمر 18 عامًا، بمغافلة حراس أقدم أثر في العالم وهو الأهرامات المصرية بمدينة الجيزة وصعد في غضون أقل من 10 دقائق إلى قمة الهرم الأكبر.

ويذكر أن أندريج خاطر بحياته بسبب وعورة الصخور الجرانيتية الضخمة وذلك عندما كان في رحلة إلى مصر وأطلقت عليه الصحف الأجنبية ” صائد الأهرامات ” .

ويعتبر من غير القانوني صعود شخص إلى قمة الهرم القديم البالغ من العمر 4500 سنة، وهو من المحظورات التي تشدد عليها السياحة المصرية، نظراً لسقوط العديد من المغامرين من أعلى الهرم وللخطر الداهم على حياة المتسلقين.

وكانت النهاية عندما هبط وبعد أن نفذ العملية بسرعة وإتقان، إلا أنه ألقي القبض عليه، واقتيد إلى مركز الشرطة لاستجوابه بعد عودته من رحلته القصيرة.