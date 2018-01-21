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النيابة العامة توضح كيفية تفتيش المرأة المتهمة

النيابة العامة توضح كيفية تفتيش المرأة المتهمة
عادل الحربي (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن تفتيش المرأة يجب أن يكون من قبل إمرأة يندبها رجل الضبط، وذلك وفقًا للمادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 1 ساعة

ـ ـ أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن تفتيش المرأة يجب أن يكون من قبل إمرأة ـ ـ
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طـــيب هـــذا شـــي طبيـــــعي المـــــرأه لـــزوم تفشــــها مـــــرأه .🙄🤔😳🤔🙄.

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