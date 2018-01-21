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الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على أجزاء بالمملكة

الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على أجزاء بالمملكة
علي العنزي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة خاصةً في فترات النهار على منطقة الجوف ، تستمر من الغد وحتى يوم الثلاثاء المقبل .

وأشار الإنذار المبكر إلى وجود رياح مثيرة للعوالق والأتربة على مناطق نجران والباحة وعسير تستمر من اليوم الأحد وحتى يوم غد الإثنين ، مما يتسبب في إعاقة الرؤية .

وأضاف المركز الآلي للإنذار المبكر إن هناك رياح نشطة مصحوبة بتشكيلات سحب رعدية متوسطة ومنخفضة ، تهب على المناطق الساحلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، بدءاً من اليوم وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء ، وتتخللها سحب رعدية ممطرة بدءاً من مساء الإثنين .

ولفت الإنذار إلى وجود رياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية ، وتبوك ، وحائل .


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