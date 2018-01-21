ريال مدريد يقسو على ديبورتيفو بسباعية

ماجد محمد(صدى):

قاد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، فريقه ريال مدريد، لسحق ديبورتيفو لاكورنا 7-1، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد الريال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع ليغانيس، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز 18.

وقدم الريال أفضل عروضه في المسابقة هذا الموسم، وفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحقق فوزاً مقنعاً أعاد من خلاله الكثير من الهدوء داخل جدران الفريق “ الملكي ” الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة في عام 2018.

تقدم ديبورتيفو بهدف مباغت عن طريق أدريان لوبيز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ناتشو فيرنانديز للريال في الدقيقة 32.

وأضاف بيل الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد في الدقيقتين 42 و58، فيما أحرز النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وشارك رونالدو في حفلة الأهداف المدريدية بتسجيله الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 78 و84، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 6 أهداف هذا الموسم حتى الآن.

واختتم ناتشو فيرنانديز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع للريال في الدقيقة .88