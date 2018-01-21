طيار ” مخمور ” يمنع طائرة بريطانية من الإقلاع

لندن(صدى):

أوقفت الشرطة البريطانية، طائرة قبل ثوانٍ من إقلاعها، بعدما استدعاها طاقم الطائرة، بسبب مخاوف من أن يكون الطيار مخمورًا.

وقال مصدر أمني، إن الركاب كانوا في حالة صدمة بعدما لمحوا رجال شرطة مسلحين يقتحمون الطائرة في مطار غاتويك، فيما اتصل طاقم الطائرة بالرقم 999 بعدما شموا رائحة الكحول تنبعث من الطيار، مما جعل الشرطة تقتحم قمرة القيادة وتخرج الطيار.

وكان من المقرر أن تقلع طائرة بوينغ 777، التي كانت تحمل 300 راكب، من المطار في الساعة 08:20 من مساء الخميس الماضي في رحلة تستغرق 11 ساعة إلى موريشيوس.