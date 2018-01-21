شاهد.. الأمير بندر بن سلمان في بيت عزاء الداعية التويجري

علي القحطاني (صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حضور الأمير بندر بن سلمان، ووزير الشؤون الدينية في غينيا علي بانجورا، ورئيس الجمهورية في بيت عزاء الداعية عبدالعزيز التويجري.

وقال بانجورا، إنه وجه بإقامة صلاة الغائب على الفقيد في كافة مساجد البلاد، وكلفني مرافقة الجثمان وحضور العزاء في المملكة.