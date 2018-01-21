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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة قائد شاحنة إثر اصطدامها بقاطرة للأعمال الإنشائية

وفاة قائد شاحنة إثر اصطدامها بقاطرة للأعمال الإنشائية
حمود العنزي (صدى):

تجاوزت شاحنة الخط الحديدي بين حرض والخرج ، مما أدى إلى اصطدامها بقاطرة للأعمال الإنشائية ، اليوم الأحد ، لينتج عن ذلك وفاة قائد الشاحنة .

وأوضحت هيئة الخطوط الحديدية تفاصيل الحادث عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” تود الخطوط الحديدية أن توضح أنه عند حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم قامت شاحنة بتجاوز الخط الحديدي بين حرض والخرج وأدى ذلك إلى اصطدامها بقاطرة أعمال إنشائية ” .

وتابعت الخطوط الحديدية في تغريدة أخرى ” وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه، الذي نتج عنه وفاة قائد الشاحنة، وتتقدم الخطوط الحديدية بأصدق المواساة لذوي المتوفى ، وتؤكد للجميع أهمية إحترام حرم الخط الحديدي حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ” .

 


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