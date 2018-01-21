3 أسباب هامة لتطعيم الحامل ضد الانفلونزا

أماني الغامدي(صدى):

نصح الأطباء بالتطعيم ضد الانفلونزا بالنسبة للحامل والجنين على حد سواء، حيث أنه يمكن للحامل، التي لم تأخذ لقاح الانفلونزا في الخريف، أخذه الآن أيضًا.

وأوضح رئيس الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء أن أهمية تلقي لقاح الانفلونزا ترجع إلى أن الإصابة بها قد تتسبب في حدوث آلام المخاض مبكراً أو حدوث ولادة مبتسرة.

ويساعد التطعيم الأم على نقل الحماية إلى رضيعها أيضًا، من أجل توفير حماية كافية له من الانفلونزا في الأسابيع الأولى بعد ولادته.

ويذكر أن الانفلونزا تشكل خطرًا داهمًا على حديثي الولادة لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.