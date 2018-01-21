دهس شخص بشاحنة تتحرك دون سائقها في المعيصم
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بلاغا يفيد بدهس شخص إثر تحرك شاحنة دون سائق، أسفر عن وفاته بالمعيصم في مكة المكرمة .
وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي اتضح أن سببه المباشر هو عدم الالتزام بوسائل السلامة وتأمين وقوف الشاحنة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 2 ساعتين
دايمآ تصير🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41576 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23600 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويعفي عنه .