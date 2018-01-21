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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

دهس شخص بشاحنة تتحرك دون سائقها في المعيصم

دهس شخص بشاحنة تتحرك دون سائقها في المعيصم
نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بلاغا يفيد بدهس شخص إثر تحرك شاحنة دون سائق، أسفر عن وفاته بالمعيصم في مكة المكرمة .

وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي اتضح أن سببه المباشر هو عدم الالتزام بوسائل السلامة وتأمين وقوف الشاحنة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41576 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

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