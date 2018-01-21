دهس شخص بشاحنة تتحرك دون سائقها في المعيصم

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بلاغا يفيد بدهس شخص إثر تحرك شاحنة دون سائق، أسفر عن وفاته بالمعيصم في مكة المكرمة .

وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي اتضح أن سببه المباشر هو عدم الالتزام بوسائل السلامة وتأمين وقوف الشاحنة.