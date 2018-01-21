القادسية: صرف 20 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على الهلال

طلال الغامدي(صدى):

صرفت إدارة نادي القادسية اليوم الأحد مكافآت الفوز لمباراة دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب وذلك بعد الفوز على نادي الهلال بهدف دون مقابل مساء أمس والتأهل إلى دور الثمانية.

وطالبت إدارة نادي القادسية اللاعبين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بمواصل الانتصارات في المبارات القادمة.

ووعدت بالمزيد من المكافآت في حال استمرار النتائج الإيجابية، حيث شكر رئيس النادي معدي الهاجرين الجهازين الفني والإداري على روحهم العالية وإنضباطهم طيلة زمن مجريات المباراة مطالبًا إياهم بمواصل الأداء بنفس الروح ليقدم القادسية نتائج ترضي جماهير النادي.