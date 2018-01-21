خالد الهيل: مقاضاة الجزيرة واجب لأنها قناة ” الفتنة “

طلال الضوي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأحد، إن ” فشل الحملة الإعلامية التي مولها تنظيم الحمدين لمحاولة إدانة المملكة في عملية 11 سبتمبر بعد تأكيد محكمه مانهاتن براءة المملكة، يجب مقاضاة قطر، لان خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، سبق أن نجح في الإفلات من قبضة الامريكيين عندما كان يعمل في قطر وهربه عبدالله بن خالد ” .

وأضاف ” الهيل ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في تغريدة سابقة، أنه ” لايوجد أحقر من قناة الجزيره وسياستها التحريرية لماذا قالو رجل الاعمال خالد الهيل؟ طيب ليه ماتقولون المعارض القطري خالد الهيل؟ وبعدين مقاضاة قناة الجزيرة هذا واجب لأنها قناة العار والفتنة، ونعم انا دعمت القضية بوثائق ايضا وسأقاضي كل صحيفه كتب عني كلام غير حقيقي لغرض تشوية السمعة ” .