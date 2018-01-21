” خالد النمر ” يحذر النساء من السمنة لخطورتها على الصحة
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، من زيادة الوزن، حيث أن السمنه تزيد من حدوث المشاكل الطبيه التاليه عند النساء بالترتيب من الاكثر حدوثا إلى الأقل.
وقال ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن السمنة تزيد من مرض السكري، وحصى المراره، وارتفاع الضغط، وأمراض شرايين القلب ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 1 ساعة
يا تكـــــــتور تحـــــذر بـــــس النساء مــن السمنه .؟؟؟؟.🤔🤔.
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طـــيب السمنه خطـــــره حتــــى على ألرِجـــال وألورعـــان .🙄🤔🙄.
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ولا حِــــنا مالِـــنا نَصـــيب مـن تحـــذيراتِك .⁉️⁉️⁉️.