” خالد النمر ” يحذر النساء من السمنة لخطورتها على الصحة

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، من زيادة الوزن، حيث أن السمنه تزيد من حدوث المشاكل الطبيه التاليه عند النساء بالترتيب من الاكثر حدوثا إلى الأقل.

وقال ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن السمنة تزيد من مرض السكري، وحصى المراره، وارتفاع الضغط، وأمراض شرايين القلب ” .