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” خالد النمر ” يحذر النساء من السمنة لخطورتها على الصحة

” خالد النمر ” يحذر النساء من السمنة لخطورتها على الصحة
عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض قلب، من زيادة الوزن، حيث أن السمنه تزيد من حدوث المشاكل الطبيه التاليه عند النساء بالترتيب من الاكثر حدوثا إلى الأقل.

وقال ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن السمنة تزيد من مرض السكري، وحصى المراره، وارتفاع الضغط، وأمراض شرايين القلب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7195 ] نشر منذ 1 ساعة

يا تكـــــــتور تحـــــذر بـــــس النساء مــن السمنه .؟؟؟؟.🤔🤔.
.
طـــيب السمنه خطـــــره حتــــى على ألرِجـــال وألورعـــان .🙄🤔🙄.
.
ولا حِــــنا مالِـــنا نَصـــيب مـن تحـــذيراتِك .⁉️⁉️⁉️.

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