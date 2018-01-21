الجدعان: منصة اعتماد ستحقق نقلة نوعية في الخدمات المالية

عادل الحربي(صدى):

أكد معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأحد، على أن منصة اعتماد تأتي كخطوة مهمة في تحقيق نقلةً نوعيةً لخدمات المالية بمزايا عالية ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية وشفافية عالية.

وأطلق وزير المالية، منصة اعتماد الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، وذلك في قاعة إبيكس بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.