فيديو صادم لماعز تتحدى ثور ضخم وتتسبب في إغمائه

متابعات(صدى):

أثارت ماعز ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر لقطات صادمة لها وهي تضرب ثوراً ضخماً ثلاثة أضعاف حجمها .

وأظهر الفيديو ثورين وماعز تقف بعيدًا في حقل، لكن الأحداث أخذت منعطفًا مفاجئًا عندما بدا الثور غاضبًا وجرى ناحية الماعز.

وظهرت الماعز تتحدى الثور وتقترب منه قبل أن تحني رأسها وتنطحه بكل قوة، حيث ذهل الجميع بانتصار الماعز التي تسببت في فقدان وعي الثور.