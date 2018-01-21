فيديو صادم لماعز تتحدى ثور ضخم وتتسبب في إغمائه
أثارت ماعز ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر لقطات صادمة لها وهي تضرب ثوراً ضخماً ثلاثة أضعاف حجمها .
وأظهر الفيديو ثورين وماعز تقف بعيدًا في حقل، لكن الأحداث أخذت منعطفًا مفاجئًا عندما بدا الثور غاضبًا وجرى ناحية الماعز.
وظهرت الماعز تتحدى الثور وتقترب منه قبل أن تحني رأسها وتنطحه بكل قوة، حيث ذهل الجميع بانتصار الماعز التي تسببت في فقدان وعي الثور.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23578 ] نشر منذ 45 دقيقة
ايوه خليك كذا👍👍👍👍👍👍👍👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41559 ] نشر منذ 29 دقيقة
الاول فال :
,, لا تحتقرن الضعيف فربما __ تموت الأفاعي من سموم العقارب ِ ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 28 دقيقة
أصلآ الشي ذا معروف
باالعاده تتواجه مع واحد جسم وجثه ضخمه
فأنسب حل مع الي مثل هذيلن
أنك تنفلت فيه فلته وحده
لاتعطيه مجال حتى يلقط نفس واحد
وبتكتشف بعدين
إن الجثه الضخمه هذي الي قدامك
مجرد هواء لاأقل ولاأكثر😉
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23578 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياعميد صدى عندنا يقلون. البركه فيما تحقرون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41559 ] نشر منذ 14 دقيقة
يامساء الخير ياختنا العزيزه لست محرومه ,,
,, برضه عندنا مثل يقول : لاتحقر من النسوان صغيّره ولامن النار شريّره ,,
,, الشريّره ، تصغير كلمة شراره ,,,
,, هذا والله اعلم ,,