” أمير مكة ” يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع فيديو ” درة العروس “

نايف السالم(صدى):

وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، الجهات الأمنية، بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وجاء توجيه الأمير خالد الفيصل، عقب تداول مقاطع فيديو لمواطن وثق فيها تصرفات لا أخلاقية من جانب مجموعة من الشباب تجاه عدة فتيات في المنتجع.