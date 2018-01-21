” أمير مكة ” يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع فيديو ” درة العروس “
وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، الجهات الأمنية، بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وجاء توجيه الأمير خالد الفيصل، عقب تداول مقاطع فيديو لمواطن وثق فيها تصرفات لا أخلاقية من جانب مجموعة من الشباب تجاه عدة فتيات في المنتجع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 39 دقيقة
شفتها والله
شي مخزي😡
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7180 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله ألمســــــــــتعان .
صداوي[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 12 دقيقة
لسا ما شفتو من الباخره إلا المدخنه 😂😂